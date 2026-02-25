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Muzejs nav malā stāvētājs

Muzejs nav malā stāvētājs

Šodien, 20:10Aktuālākie

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Pēc plūdiem Pastendē Talsu novada muzejs glābj krājumu un drīz atkal vērs durvis

Pēc plūdiem Pastendē Talsu novada muzejs glābj krājumu un drīz atkal vērs durvis

Šodien, 08:14Kultūra
Mazirbē šodien atklās izstādi, atzīmējot Lībiešu krasta mazbānīša 110. jubileju

Mazirbē šodien atklās izstādi, atzīmējot Lībiešu krasta mazbānīša 110. jubileju

Šodien, 07:16Dzīvesstils
Pēc plūdiem Dursupes dzirnavezerā zivju slāpšanas risks nav konstatēts

Pēc plūdiem Dursupes dzirnavezerā zivju slāpšanas risks nav konstatēts

Šodien, 06:39Vide
Talsu pamatskolas pārstāvji vēršas pie domes

Talsu pamatskolas pārstāvji vēršas pie domes

Vakar, 14:09Bez kategorijas
VUGD

Vakar Vandzenes pagastā degusi dzīvojamā māja

Vakar, 09:19Operatīvie dienesti
Lipofilings: Kā paša taukaudi var palīdzēt atjaunot apjomu un dažos gadījumos uzlabot ādas kvalitāti

Lipofilings: Kā paša taukaudi var palīdzēt atjaunot apjomu un dažos gadījumos uzlabot ādas kvalitāti

Vakar, 05:30Reklāmraksts
SIA «Scandbio Latvia» komentē ažiotāžu ap granulu iegādi

SIA «Scandbio Latvia» komentē ažiotāžu ap granulu iegādi

29.07.2026Aktuālākie
Biezpiena siera kūka ar vasaras ogām

Biezpiena siera kūka ar vasaras ogām

29.07.2026Dzīvesstils
Talsos top 6500 kvadrātmetru plašs «Mājai un Dārzam» veikals

Talsos top 6500 kvadrātmetru plašs «Mājai un Dārzam» veikals

29.07.2026Aktuālākie
Talsu pilsētas svētku laikā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā

Talsu pilsētas svētku laikā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā

29.07.2026Bizness
Saliekamie krēsli kļūst arvien populārāki pasākumos un uzņēmumos Latvijā

Saliekamie krēsli kļūst arvien populārāki pasākumos un uzņēmumos Latvijā

29.07.2026Reklāmraksts
Karstums un saules aizsargkrēms – kas jāņem vērā?

Karstums un saules aizsargkrēms – kas jāņem vērā?

29.07.2026Dzīvesstils
Kā izvēlēties segas izmēru un kāpēc 200 × 220 cm sega bieži ir ērtāka pāriem?

Kā izvēlēties segas izmēru un kāpēc 200 × 220 cm sega bieži ir ērtāka pāriem?

29.07.2026Reklāmraksts
PVD Lietuvā ražotā desā konstatē E.coli baktēriju

PVD Lietuvā ražotā desā konstatē E.coli baktēriju

28.07.2026Bizness
Mārtiņš Turkopulis — divkārtējais Eiropas čempions medību šaušanā

Mārtiņš Turkopulis — divkārtējais Eiropas čempions medību šaušanā

28.07.2026Aktuālākie
Lācīši, mūķenes un sfingi kukaiņu naktī Slīterē

Lācīši, mūķenes un sfingi kukaiņu naktī Slīterē

28.07.2026Vide
Cistīts: kā atpazīt, ārstēt un novērst urīnceļu infekciju

Cistīts: kā atpazīt, ārstēt un novērst urīnceļu infekciju

28.07.2026Aktuālākie
Jūlija lietavas apturējušas kulšanu, ziemāju ražas potenciāls saglabājas labs

Jūlija lietavas apturējušas kulšanu, ziemāju ražas potenciāls saglabājas labs

28.07.2026Bizness
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Anriju Videnieku

Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Anriju Videnieku

27.07.2026Aktuālākie
Centrālo eksāmenu rezultāti: Talsu novadā izrāviens valodās

Centrālo eksāmenu rezultāti: Talsu novadā izrāviens valodās

27.07.2026Izglītība
Pašvaldības policijas hronika: no skaļiem atpūtniekiem līdz plūdu seku likvidēšanai

Pašvaldības policijas hronika: no skaļiem atpūtniekiem līdz plūdu seku likvidēšanai

27.07.2026Operatīvie dienesti
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš viesojas «Novadnieku stāstos»

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš viesojas «Novadnieku stāstos»

27.07.2026Bizness
Dundagā notikusi divu vieglo automašīnu sadursme

Dundagā notikusi divu vieglo automašīnu sadursme

27.07.2026Bez kategorijas
Kā saprast, ka nepieciešama sakņu kanālu ārstēšana?

Kā saprast, ka nepieciešama sakņu kanālu ārstēšana?

27.07.2026Reklāmraksts
Pitragā aicina uz foto darbnīcu «Kas pietur Pitragā?»

Pitragā aicina uz foto darbnīcu «Kas pietur Pitragā?»

27.07.2026Aktuālākie
Vasaras tūrisma atklājumi novadā

Vasaras tūrisma atklājumi novadā

24.07.2026Aktuālākie
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Brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteņi saņem jaunās automašīnas

24.07.2026Aktuālākie
Mīts par Flamingemu

Mīts par Flamingemu

24.07.2026Aktuālākie
Valsts autoceļu bojājumu novēršana Talsu apkārtnē izmaksās pusmiljonu eiro

Valsts autoceļu bojājumu novēršana Talsu apkārtnē izmaksās pusmiljonu eiro

24.07.2026Aktuālākie
Kāpēc izvēlēties COSRX kosmētiku ikdienas ādas kopšanai?

Kāpēc izvēlēties COSRX kosmētiku ikdienas ādas kopšanai?

24.07.2026Reklāmraksts
Ārkārtējo stāvokli varētu tomēr neizsludināt

Ārkārtējo stāvokli varētu tomēr neizsludināt

23.07.2026Aktuālākie
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Šodien, 06:39Vide
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Vakar, 09:19Operatīvie dienesti
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Muzejs nav malā stāvētājs

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