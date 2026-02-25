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Aptauja
Vai tirgošanas ierobežojumu dēļ (kopš 2025. gada 1. augusta) esat sācis patērēt mazāk alkohola?
Aptaujas rezultātus publicēsim portālā retalsi.lv. #SIF_MAF2026
Pēc plūdiem Pastendē Talsu novada muzejs glābj krājumu un drīz atkal vērs durvis
Šodien, 08:14Kultūra
Mazirbē šodien atklās izstādi, atzīmējot Lībiešu krasta mazbānīša 110. jubileju
Šodien, 07:16Dzīvesstils
Pēc plūdiem Dursupes dzirnavezerā zivju slāpšanas risks nav konstatēts
Šodien, 06:39Vide
Talsu pamatskolas pārstāvji vēršas pie domes
Vakar, 14:09Bez kategorijas
Vakar Vandzenes pagastā degusi dzīvojamā māja
Vakar, 09:19Operatīvie dienesti
Lipofilings: Kā paša taukaudi var palīdzēt atjaunot apjomu un dažos gadījumos uzlabot ādas kvalitāti
Vakar, 05:30Reklāmraksts
SIA «Scandbio Latvia» komentē ažiotāžu ap granulu iegādi
29.07.2026Aktuālākie
Biezpiena siera kūka ar vasaras ogām
29.07.2026Dzīvesstils
Talsos top 6500 kvadrātmetru plašs «Mājai un Dārzam» veikals
29.07.2026Aktuālākie
Talsu pilsētas svētku laikā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā
29.07.2026Bizness
Saliekamie krēsli kļūst arvien populārāki pasākumos un uzņēmumos Latvijā
29.07.2026Reklāmraksts
Karstums un saules aizsargkrēms – kas jāņem vērā?
29.07.2026Dzīvesstils
Kā izvēlēties segas izmēru un kāpēc 200 × 220 cm sega bieži ir ērtāka pāriem?
29.07.2026Reklāmraksts
PVD Lietuvā ražotā desā konstatē E.coli baktēriju
28.07.2026Bizness
Mārtiņš Turkopulis — divkārtējais Eiropas čempions medību šaušanā
28.07.2026Aktuālākie
Lācīši, mūķenes un sfingi kukaiņu naktī Slīterē
28.07.2026Vide
Cistīts: kā atpazīt, ārstēt un novērst urīnceļu infekciju
28.07.2026Aktuālākie
Jūlija lietavas apturējušas kulšanu, ziemāju ražas potenciāls saglabājas labs
28.07.2026Bizness
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Anriju Videnieku
27.07.2026Aktuālākie
Centrālo eksāmenu rezultāti: Talsu novadā izrāviens valodās
27.07.2026Izglītība
Pašvaldības policijas hronika: no skaļiem atpūtniekiem līdz plūdu seku likvidēšanai
27.07.2026Operatīvie dienesti
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš viesojas «Novadnieku stāstos»
27.07.2026Bizness
Dundagā notikusi divu vieglo automašīnu sadursme
27.07.2026Bez kategorijas
Kā saprast, ka nepieciešama sakņu kanālu ārstēšana?
27.07.2026Reklāmraksts
Pitragā aicina uz foto darbnīcu «Kas pietur Pitragā?»
27.07.2026Aktuālākie
Vasaras tūrisma atklājumi novadā
24.07.2026Aktuālākie
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteņi saņem jaunās automašīnas
24.07.2026Aktuālākie
Mīts par Flamingemu
24.07.2026Aktuālākie
Valsts autoceļu bojājumu novēršana Talsu apkārtnē izmaksās pusmiljonu eiro
24.07.2026Aktuālākie
Kāpēc izvēlēties COSRX kosmētiku ikdienas ādas kopšanai?
24.07.2026Reklāmraksts
Ārkārtējo stāvokli varētu tomēr neizsludināt
23.07.2026Aktuālākie
Aptauja
Vai tirgošanas ierobežojumu dēļ (kopš 2025. gada 1. augusta) esat sācis patērēt mazāk alkohola?
Aptaujas rezultātus publicēsim portālā retalsi.lv. #SIF_MAF2026
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Muzejs nav malā stāvētājs
Šodien, 20:10Aktuālākie
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Pēc plūdiem Pastendē Talsu novada muzejs glābj krājumu un drīz atkal vērs durvis
Šodien, 08:14Kultūra
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Mazirbē šodien atklās izstādi, atzīmējot Lībiešu krasta mazbānīša 110. jubileju
Šodien, 07:16Dzīvesstils
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Pēc plūdiem Dursupes dzirnavezerā zivju slāpšanas risks nav konstatēts
Šodien, 06:39Vide
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Talsu pamatskolas pārstāvji vēršas pie domes
Vakar, 14:09Bez kategorijas
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Vakar Vandzenes pagastā degusi dzīvojamā māja
Vakar, 09:19Operatīvie dienesti
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Lipofilings: Kā paša taukaudi var palīdzēt atjaunot apjomu un dažos gadījumos uzlabot ādas kvalitāti
Vakar, 05:30Reklāmraksts
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SIA «Scandbio Latvia» komentē ažiotāžu ap granulu iegādi
29.07.2026Aktuālākie
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Biezpiena siera kūka ar vasaras ogām
29.07.2026Dzīvesstils
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Talsos top 6500 kvadrātmetru plašs «Mājai un Dārzam» veikals
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Plūdos Talsu novada muzejs zaudējis daļu krājuma
21.07.2026 Aktuālākie
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Talsos top 6500 kvadrātmetru plašs «Mājai un Dārzam» veikals
29.07.2026 Aktuālākie
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Centrālo eksāmenu rezultāti: Talsu novadā izrāviens valodās
27.07.2026 Izglītība
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Vakar Vandzenes pagastā degusi dzīvojamā māja
Vakar, 09:19 Operatīvie dienesti
5
SIA «Scandbio Latvia» komentē ažiotāžu ap granulu iegādi
29.07.2026 Aktuālākie
6
Pašvaldības policijas hronika: no skaļiem atpūtniekiem līdz plūdu seku likvidēšanai
27.07.2026 Operatīvie dienesti
7
Mārtiņš Turkopulis — divkārtējais Eiropas čempions medību šaušanā
28.07.2026 Aktuālākie
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Brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteņi saņem jaunās automašīnas
24.07.2026 Aktuālākie
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Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Anriju Videnieku
27.07.2026 Aktuālākie
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E-avīzes abonēšanas instrukcija
14.07.2026 Bez kategorijas
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Sabiedrība
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Mazirbē šodien atklās izstādi, atzīmējot Lībiešu krasta mazbānīša 110. jubileju
Šodien, 07:16Dzīvesstils
Biezpiena siera kūka ar vasaras ogām
29.07.2026Dzīvesstils
Talsu pilsētas svētku laikā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā
29.07.2026Bizness
Karstums un saules aizsargkrēms – kas jāņem vērā?
29.07.2026Dzīvesstils
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